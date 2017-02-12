Щонайменше 50 осіб постраждали в аеропорту Гамбурга через витік невідомої речовини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Щонайменше 50 осіб постраждали в аеропорту Гамбурга через витік невідомої речовини, передає УНН з посиланням на Bild.
Як повідомляється, з усіх терміналів була проведена евакуація, і були скасовані всі рейси.
За попередніми даними, витік стався в системі кондиціонування.
Близько 50 постраждалих осіб скаржилися на кашель, утруднення дихання і подразнення очей, їм надана медична допомога.
Після роботи рятувальних служб аеропорт відновив роботу.
Як повідомляв УНН, в Аугсбурзі знешкодили бомбу часів війни, через яку евакуювали більше 50 тис. людей.