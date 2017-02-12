Более 50 человек пострадали в аэропорту Гамбурга из-за утечки неизвестного вещества

Как сообщается, из всех терминалов была проведена эвакуация, и были отменены все рейсы.

По предварительным данным, утечка произошла в системе кондиционирования.

Около 50 пострадавших жаловались на кашель, затруднение дыхания и раздражение глаз, им оказана медицинская помощь.

После работы спасательных служб аэропорт возобновил работу.

Как сообщал УНН, в Аугсбурге обезвредили бомбу времен войны, из-за которой эвакуировали более 50 тыс. человек .