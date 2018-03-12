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Щонайменше 5 людей загинуло в результаті падіння вертольота у Нью-Йорку

Щонайменше 5 людей загинуло в результаті падіння вертольота у Нью-Йорку

Київ • УНН

 • 20304 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Щонайменше п'ятеро людей загинули в результаті падіння вертольота в протоку Іст-Рівер у Нью-Йорку. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Вертоліт, котрий пролітав популярним у місті маршрутом для авіа-екскурсій приблизно о 7 вечора за місцевим часом почав різко знижуватися та, за описами очевидців, здійснювати аварійну посадку на воду.

Одразу після падіння пілот зміг вибратися на борт вертольоту та почав активно кликати на допомогу усіх оточуючих. Практично одразу цілий ряд рятувальних катерів та суден прибули на місце та розпочали рятувальну операцію, намагаючись знайти пасажирів, котрі були заблокованими у салоні літального апарату. Про це повідомив на прес-конференції комісар Департаменту пожежної охорони Нью-Йорка Даніель Нігро.

Двоє людей були оголошені загиблими одразу, сказав Нігро. Смерть ще трьох пасажирів була констатована, за словами представника Пожежного управління Джеймса Лонга, після доставки постраждалих до найближчих лікарень міста.

Як повідомляв УНН, у неділю ввечері вертоліт впав в Іст-Рівер у Нью-Йорку.

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