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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 41102 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 55512 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 59019 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102468 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93772 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103739 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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По меньшей мере 5 человек погибли в результате падения вертолета в Нью-Йорке

По меньшей мере 5 человек погибли в результате падения вертолета в Нью-Йорке

Киев  •  УНН

 • 20302 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. По меньшей мере пять человек погибли в результате падения вертолета в пролив Ист-Ривер в Нью-Йорке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Вертолет, который пролетал популярным в городе маршрутом для авиа-экскурсий примерно в 7 вечера по местному времени начал резко снижаться и, по описаниям очевидцев, осуществлять аварийную посадку на воду.

Сразу после падения пилот смог выбраться на борт вертолета и начал активно звать на помощь всех окружающих. Практически сразу целый ряд спасательных катеров и судов прибыли на место и начали спасательную операцию, пытаясь найти пассажиров, которые были заблокированы в салоне летательного аппарата. Об этом сообщил на пресс-конференции комиссар Департамента пожарной охраны Нью-Йорка Даниэль Нигро.

Два человека были объявлены погибшими сразу, сказал Нигро. Смерть еще трех пассажиров была констатирована, по словам представителя Пожарного управления Джеймса Лонга, после доставки пострадавших в ближайшие больницы города.

Как сообщал УНН, в воскресенье вечером вертолет упал в Ист-Ривер в Нью-Йорке.

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