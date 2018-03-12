По меньшей мере 5 человек погибли в результате падения вертолета в Нью-Йорке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. По меньшей мере пять человек погибли в результате падения вертолета в пролив Ист-Ривер в Нью-Йорке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
Вертолет, который пролетал популярным в городе маршрутом для авиа-экскурсий примерно в 7 вечера по местному времени начал резко снижаться и, по описаниям очевидцев, осуществлять аварийную посадку на воду.
Сразу после падения пилот смог выбраться на борт вертолета и начал активно звать на помощь всех окружающих. Практически сразу целый ряд спасательных катеров и судов прибыли на место и начали спасательную операцию, пытаясь найти пассажиров, которые были заблокированы в салоне летательного аппарата. Об этом сообщил на пресс-конференции комиссар Департамента пожарной охраны Нью-Йорка Даниэль Нигро.
Два человека были объявлены погибшими сразу, сказал Нигро. Смерть еще трех пассажиров была констатирована, по словам представителя Пожарного управления Джеймса Лонга, после доставки пострадавших в ближайшие больницы города.
Как сообщал УНН, в воскресенье вечером вертолет упал в Ист-Ривер в Нью-Йорке.