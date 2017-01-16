Щонайменше 5 людей загинули у нападі смертників на університет у Нігерії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У понеділок два терористи-смертники напали на університет Майдугурі, розташований в адміністративному центрі штату Борно на північному сході Нігерії, убивши щонйменше п'ять людей і поранивши ще більше 15 осіб. Про це повідомила місцева поліція, передає УНН з посиланням на Xinhua.
Представник поліції розповів, що семирічний хлопчик привів в дію вибуховий пристрій в мечеті на території університету.
За його словами, вибуховий пристрій другого терориста-смертника вибухнув після того, як він був застрелений поліцейським при спробі перелізти через огорожу університету.
Повідомляється, що серед п'яти загиблих - один професор і чотири студенти навчального закладу. Рятувальна операція триває.