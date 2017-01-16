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По меньшей мере 5 человек погибли в результате нападения смертников на университет в Нигерии

По меньшей мере 5 человек погибли в результате нападения смертников на университет в Нигерии

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 января. УНН. В понедельник два террориста-смертника напали на университет Майдугури, расположенный в административном центре штата Борно на северо-востоке Нигерии, убив по крайней мере пять человек и ранив еще более 15. Об этом сообщила местная полиция, передает УНН со ссылкой на Xinhua.

Представитель полиции рассказал, что семилетний мальчик привел в действие взрывное устройство в мечети на территории университета.

По его словам, взрывное устройство второго террориста-смертника взорвалось после того, как он был застрелен полицейским при попытке перелезть через забор университета.

Сообщается, что среди пяти погибших - один профессор и четыре студента учебного заведения. Спасательная операция продолжается.

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