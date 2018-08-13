Щонайменше 27 людей постраждали в ДТП з екскурсійним трактором в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Німеччині перекинувся екскурсійний трактор з причепом, в якому знаходилися пасажири, в результаті чого постраждали щонайменше 27 осіб. Про це повідомляє видання Hessenschau з посиланням на поліцію, інформує УНН.
Інцидент стався поряд з містом Лідербах-ам-Таунус в федеральній землі Гессен. Екскурсійний трактор катав туристів по кукурудзяному полю, проте на крутому повороті водій не впорався з керуванням, після чого транспортний засіб перекинувся. В результаті дорожньо-транспортної пригоди не менше 27 людей постраждали, майже половина з них — діти. Шестеро отримали важкі травми.
За словами організаторів екскурсії, поїздка на тракторі по “кукурудзяному лабіринті” схожа з американськими гірками. У минулому році, як зазначили організатори, цей атракціон відвідали 20 тисяч осіб.
Як повідомляв УНН, п’ятеро людей отримали поранення в результаті аварії літака на авіашоу в канадському місті Ебботсфорд (провінція Британська Колумбія).