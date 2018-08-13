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По меньшей мере 27 человек пострадали в ДТП с экскурсионным трактором в Германии

Киев • УНН

 • 9419 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Германии перевернулся экскурсионный трактор с прицепом, в котором находились пассажиры, в результате чего пострадали по меньшей мере 27 человек. Об этом сообщает издание Hessenschau со ссылкой на полицию, передает УНН.

По меньшей мере 27 человек пострадали в ДТП с экскурсионным трактором в Германии

Инцидент произошел рядом с городом Лидербах в федеральной земле Гессен. Экскурсионный трактор катал туристов по кукурузному полю, однако на крутом повороте водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство перевернулось. В результате дорожно-транспортного происшествия не менее 27 человек пострадали, почти половина из них — дети. Шестеро получили тяжелые травмы.

По словам организаторов экскурсии, поездка на тракторе по “кукурузному лабиринту” схожа с американскими горками. В прошлом году, как отметили организаторы, этот аттракцион посетили 20 тысяч человек.

Как сообщал УНН, пять человек получили ранения в результате крушения самолета на авиашоу в канадском городе Эбботсфорд (провинция Британская Колумбия).

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