По меньшей мере 27 человек пострадали в ДТП с экскурсионным трактором в Германии

Инцидент произошел рядом с городом Лидербах в федеральной земле Гессен. Экскурсионный трактор катал туристов по кукурузному полю, однако на крутом повороте водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство перевернулось. В результате дорожно-транспортного происшествия не менее 27 человек пострадали, почти половина из них — дети. Шестеро получили тяжелые травмы.

По словам организаторов экскурсии, поездка на тракторе по “кукурузному лабиринту” схожа с американскими горками. В прошлом году, как отметили организаторы, этот аттракцион посетили 20 тысяч человек.

Как сообщал УНН, пять человек получили ранения в результате крушения самолета на авиашоу в канадском городе Эбботсфорд (провинция Британская Колумбия).