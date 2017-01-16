Щонайменше 20 осіб загинули при падінні вантажного літака Boeing 747
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Двадцять людей загинули при падінні вантажного літака Boeing 747 під Бішкеком, пошкоджено близько 15 будинків дачного селища в околицях аеропорту, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
Вантажний Boeing 747 турецьких авіаліній впав під Бішкеком вранці в понеділок, літак виконував рейс Гонконг-Бішкек. За даними МНС Киргизії, літак звалився в районі дачного селища в околицях аеропорту. В результаті падіння загорілися два будинки. Гасіння пожежі на місці НП триває.
Раніше повідомлялося про 15 загиблих жителів селища, з яких шестеро діти, і трьох загиблих членів екіпажу літака.
“За попередніми даними, зруйновано близько 15 житлових будинків селища, в них загинули 20 осіб,” — розповів представник МНС.
На даний момент уточнюється точна кількість мешканців постраждалих будинків.