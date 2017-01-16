По меньшей мере 20 человек погибли при падении грузового самолета Boeing 747
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Двадцать человек погибли при падении грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком, повреждено около 15 домов дачного поселка в окрестностях аэропорта, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Грузовой Boeing 747 турецких авиалиний упал под Бишкеком утром в понедельник, самолет выполнял рейс Гонконг-Бишкек. По данным МЧС Киргизии, самолет рухнул в районе дачного поселка в окрестностях аэропорта. В результате падения загорелись два дома. Тушение пожара на месте ЧП продолжается.
Ранее сообщалось о 15 погибших жителей поселка , из которых шестеро детей, и трех погибших членов экипажа самолета.
"По предварительным данным, разрушено около 15 жилых домов поселка, в них погибли 20 человек", - рассказал представитель МЧС.
На данный момент уточняется точное количество жителей пострадавших домов.