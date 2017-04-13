Щонайменше 16 безпілотників бойовиків зафіксували в смузі безпеки з початку квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. З початку місяці українські прикордонники зафіксували в смузі безпеки щонайменше 16 безпілотників бойовиків. Про це повідомив під час брифінгу помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, передає УНН.
“В смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень з початку місяця українські військові зафіксували щонайменше 16 БПЛА, які використовувались російськими найманцями з метою ведення розвідувальної діяльності”, — розповів О.Слободян.
Він додав, що також з початку місяця на КПВВ затримано чотирьох осіб — трьох чоловіків та одну жінку, які причетні до діяльності створених російськими кураторами підрозділів на Донбасі.
Окрім того, з початку місяця прикордонники виявили на КПВВ 18 транспортних засобів, якими порушники намагалися провезти вантажі приховано або без належних документів на суму 1,5 млн грн.
Як повідомляв УНН, помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян заявив, що під час великодніх та травневих свят Державна прикордонна служба посилить заходи безпеки та чисельність прикордонників на державному кордоні України.