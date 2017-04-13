По меньшей мере 16 беспилотников боевиков зафиксировали в полосе безопасности в апреле

"В полосе безопасности вдоль линии боевых столкновений с начала месяца украинские военные зафиксировали не менее 16 БПЛА, которые использовались российскими наемниками с целью ведения разведывательной деятельности", - рассказал О.Слободян.

Он добавил, что также с начала месяца на КПВВ задержаны четыре человека - трое мужчин и одна женщина, причастных к деятельности созданных российскими кураторами подразделений на Донбассе.

Кроме того, с начала месяца пограничники обнаружили на КПВВ 18 транспортных средств, которыми нарушители пытались провезти грузы скрыто или без надлежащих документов на сумму 1,5 млн грн.

Как сообщал УНН, помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что во время пасхальных и майских праздников Государственная пограничная служба усилит меры безопасности и численность пограничников на государственной границе Украины.