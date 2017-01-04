Щонайменше 132 злочинця втекли з в'язниці на Філіппінах

Про таке повідомили співробітники в’язниці.

За відомостями, нападники відкрили вогонь по охороні, в результаті чого один співробітник установи загинув, ще один був поранений.

“Напад було добре сплановано, в’язнями, що для втечі використали простирадла. Зараз йде операція з пошуку втікачів,” — йдеться в повідомленні представника в’язниці.

Він також зазначив, що в даний момент йде перевірка на предмет знаходження серед втікачів особливо небезпечних злочинців.

До нападу у в’язниці відбували покарання 1511 чоловік.

Як повідомляв УНН, правоохоронні органи Бразилії придушили третій тюремний бунт за добу.