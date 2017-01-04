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По меньшей мере 132 преступника сбежали из тюрьмы на Филиппинах

По меньшей мере 132 преступника сбежали из тюрьмы на Филиппинах

Киев • УНН

 • 11307 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. По меньшей мере 132 преступника сбежали в среду во время нападения группы вооруженных неизвестных, предположительно исламистов, на тюрьму в провинции Котабато на юге Филиппин, передает УНН со ссылкой на Xinhua.

Об этом сообщили сотрудники тюрьмы.

По сведениям, нападавшие открыли огонь по охране, в результате чего один сотрудник учреждения погиб, еще один был ранен.

"Нападение было хорошо спланировано, заключенными, что для побега использовали простыни. Сейчас идет операция по поиску беглецов ", - говорится в сообщении представителя тюрьмы.

Он также отметил, что в данный момент идет проверка на предмет нахождения среди беглецов особо опасных преступников.

К нападению в тюрьме отбывали наказание 1511 человек.

Как сообщал УНН, правоохранительные органы Бразилии подавили третий тюремный бунт за сутки.

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