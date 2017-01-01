Щонайменше 11 осіб загинули внаслідок стрілянини на новорічній вечірці в Бразилії

За повідомленням поліції штату Сан-Паулу, невідомий влаштував стрілянину, через розрив стосунків з дружиною, яка також ймовірно загинула разом з 8-річним сином. Поліція не змогла повідомити особу стрілка, проте підтвердила, що сам нападник закінчив життям самогубством.

За даними місцевих ЗМІ, внаслідок стрілянини ще декілька осіб знаходяться у важкому стані.

Нагадаємо, з 39 загиблих у Стамбул'і опізнано 21 особу. Громадян України серед загиблих немає.

Як повідомляв УНН, внаслідок нападу на нічний клуб у Стамбулі зросла до 39, 69 осіб отримали поранення.