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По меньшей мере 11 человек погибли в результате стрельбы на новогодней вечеринке в Бразилии

По меньшей мере 11 человек погибли в результате стрельбы на новогодней вечеринке в Бразилии

Киев • УНН

 • 8503 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В Бразилии, на новогодней вечеринке в городе Кампина, неизвестный устроил стрельбу, по меньшей мере 11 человек погибли, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По сообщению полиции штата Сан-Паулу, неизвестный устроил стрельбу, из-за разрыва отношений с женой, которая также вероятно погибла вместе с 8-летним сыном. Полиция не смогла сообщить особу стрелка, однако подтвердила, что сам нападавший покончил жизнь самоубийством.

По данным местных СМИ, в результате стрельбы еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, из 39 погибших в Стамбуле опознаны 21 человек. Граждан Украины среди погибших нет.

Как сообщал УНН, в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле число жертв возросло до 39, 69 человек получили ранения .

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