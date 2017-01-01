По меньшей мере 11 человек погибли в результате стрельбы на новогодней вечеринке в Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Бразилии, на новогодней вечеринке в городе Кампина, неизвестный устроил стрельбу, по меньшей мере 11 человек погибли, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По сообщению полиции штата Сан-Паулу, неизвестный устроил стрельбу, из-за разрыва отношений с женой, которая также вероятно погибла вместе с 8-летним сыном. Полиция не смогла сообщить особу стрелка, однако подтвердила, что сам нападавший покончил жизнь самоубийством.
По данным местных СМИ, в результате стрельбы еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, из 39 погибших в Стамбуле опознаны 21 человек. Граждан Украины среди погибших нет.
Как сообщал УНН, в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле число жертв возросло до 39, 69 человек получили ранения .