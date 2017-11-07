Для очищення від цементу Вічного вогоню слави чекають на газовиків

“Навколо пам’ятника прибирають двірники, а ось в середини газовики. Тому поки ті не приїдуть, цемент так і буде всередині”, - повідомив робітник комунальної служби.

Також за його словами, поліція приїжджала вранці. Наразі вічний огонь не охороняється.

Нагадаэмо, у ніч із 6 на 7 листопада невідомі залили цементним розчином Вічний вогонь у парку Вічної Слави в столиці.