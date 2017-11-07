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Для очищення від цементу Вічного вогоню слави чекають на газовиків

Для очищення від цементу Вічного вогоню слави чекають на газовиків

Київ • УНН

 • 13953 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Місце навколо Вічного вогню у Парку слави, який залили сьогодні вночі цементом, вже прибрали. Але для того щоб очистити пам’ятник від затверділого розчину та відновити його роботу, чекають на співробітників газової служби, передає кореспондент УНН.

“Навколо пам’ятника прибирають двірники, а ось в середини газовики. Тому поки ті не приїдуть, цемент так і буде всередині”, - повідомив робітник комунальної служби.

Також за його словами, поліція приїжджала вранці. Наразі вічний огонь не охороняється.

Нагадаэмо, у ніч із 6 на 7 листопада невідомі залили цементним розчином Вічний вогонь у парку Вічної Слави в столиці.

Українські Національні Новини

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