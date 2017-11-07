Чтобы очистить от цемента Вечный огонь, ждут газовиков

"Вокруг памятника убирают дворники, а вот в середине газовщики. Поэтому пока те не приедут цемент так и будет внутри", - сообщил работник коммунальной службы.

Также по его словам, полиция приезжала утром. Сейчас вечный огонь не охраняется.

Нагадаэмо, в ночь с 6 на 7 ноября неизвестные залили цементным раствором Вечный огонь в парке Вечной Славы в столице.