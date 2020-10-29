Щоб не збирались у барах: в американському місті дозволять пити алкоголь просто на вулиці у Гелловін

Власники барів своєю чергою кажуть, що насправді не знають, чого очікувати на цей Гелловін у зв'язку з пандемією, але дозвіл пити на вулицях — це те, на чому вони наполягали вже давно.

"Люди все ще хочуть вийти та розважатись, але водночас, ви повинні дати їм більше місця для цього", - розповідають вони.

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Саме тому мер Орландо Бадді Дайер вирішив змінити правила через пандемію коронавірусної хвороби й дозволити вживати алкогольні напої на визначених вулицях міста, щоб людям не довелося збиратися в барах.

"Для людей це дасть більше відкритого простору, щоб вони могли вийти на вулицю та мати можливість для соціальної дистанції", - зазначив мер Дайер.

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"Я вважаю, що це фантастика, тому що, на мою думку, однією з найбільших проблем є соціальна дистанція", - погоджується з очільником Орландо власник бару "Lodge" Аарон Дудек.

Він також сподівається, як завжди, на захопливу ніч в центрі міста під час святкування Гелловіну вже в цю суботу, 31 жовтня, але розуміє, що пандемія COVID-19 все-таки внесе свої корективи.

Нагадаємо, за даними Держстатистики українці надають перевагу вітчизняним виробникам алкоголю.

Як писав УНН раніше, до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю належать такі лікеро-горілчані компанії, як: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Prime”, “Житник”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).