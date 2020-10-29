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Чтобы не собирались в барах: в американском городе разрешат пить алкоголь прямо на улице в Хэллоуин

Чтобы не собирались в барах: в американском городе разрешат пить алкоголь прямо на улице в Хэллоуин

Киев  •  УНН

 • 15821 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Мэр американского города Орландо, расположенного в штате Флорида, позволил жителям употреблять алкоголь прямо на улицах в Хэллоуин, чтобы обеспечить большую социальную дистанцию во время пандемии COVID-19, передает УНН со ссылкой на FOX35.

Владельцы баров в свою очередь говорят, что на самом деле не знают, чего ожидать в этот Хэллоуин в связи с пандемией, но разрешение пить на улицах - это то, на чем они настаивали уже давно.

"Люди все еще хотят выйти и развлекаться, но одновременно вы должны дать им больше места для этого", - рассказывают они.

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Именно поэтому мэр Орландо Бадди Дайер решил изменить правила из-за пандемии коронавирусной болезни и позволить употреблять алкогольные напитки на определенных улицах города, чтобы людям не пришлось собираться в барах.

"Для людей это даст больше открытого пространства, чтобы они могли выйти на улицу и иметь возможность для социальной дистанции", - отметил мэр Дайер.

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"Я считаю, что это фантастика, потому что, по моему мнению, одной из самых больших проблем является социальная дистанция", - соглашается с главой Орландо владелец бара "Lodge" Аарон Дудек.

Он также надеется, как всегда, на увлекательную ночь в центре города во время празднования Хэллоуина уже в эту субботу, 31 октября, но понимает, что пандемия COVID-19 все же внесет свои коррективы.

Напомним, по данным Госстатистики украинцы отдают предпочтение отечественным производителям алкоголя.

Как писал УНН ранее, в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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