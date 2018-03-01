Що зміниться в Україні у березні: страхові виплати, військові пенсії, ціни і тарифи

КИЇВ. 1 березня. УНН. З першим місяцем весни в Україні змінюється порядок страхових виплат усім потерпілим на виробництві, військові мають почати отримувати перераховані пенсії, зміниться ціна на газ для промислових споживачів, а також тарифи для споживачів "Київобленерго". Які зміни чекають українців з 1 березня, повідомляє УНН.