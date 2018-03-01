Що зміниться в Україні у березні: страхові виплати, військові пенсії, ціни і тарифи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. З першим місяцем весни в Україні змінюється порядок страхових виплат усім потерпілим на виробництві, військові мають почати отримувати перераховані пенсії, зміниться ціна на газ для промислових споживачів, а також тарифи для споживачів "Київобленерго". Які зміни чекають українців з 1 березня, повідомляє УНН.
Підвищення страхових виплат
З 1 березня 2018 року будуть перераховані страхові виплати усім потерпілим на виробництві та особам, які мають право на страхові виплати у зв’язку з втратою годувальника, який загинув внаслідок нещасного випадку на виробництві. Підвищений на 20% розмір щомісячних страхових виплат отримають понад 200 тисяч осіб. Для перерахунку з 1 березня 2018 у бюджеті Фонду соціального страхування України передбачено понад 1 млрд гривень.
Пенсії військових підвищать
Уже починаючи з березня в уряді пообіцяли підвищення пенсій військовослужбовців. В середньому пенсії підвищать на 1,5 тис. грн. Перерахунок стосуватиметься 498 тисяч військових пенсіонерів. Пенсію перерахують з 1 січня 2018 року. Вже в березні-квітні люди отримають нові суми виплат, пообіцяв Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Подорожчання продуктів
Навесні в Україні подорожчають усі без винятку продукти харчування. Подорожчання усіх без винятку товарів та послуг спровокує підвищення цін на електроенергію, вважає економічний експерт Андрій Новак.
Нові тарифи "Київобленерго"
"Київобленерго" з березня перейде на нові тарифи. Із 1 по 31 березня 2018 року тарифи на розподіл електричної енергії становитимуть:
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- на 1 класі - 18,27 грн/МВтгод;
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- на 2 класі - 145,60 грн/МВтгод.
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тарифи на постачання електроенергії становитимуть:
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- для споживачів 1 групи - 6,55 грн/МВтгод;
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- для споживачів 2 групи - 32,74 грн/МВтгод.
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Газ для промисловості знову подешевшає
"Нафтогаз" зменшив березневі ціни на газ для промимловості. Так, ціни на газ на березень для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання будуть на 14,1% та 12,3% відповідно, порівняно із цінами на лютий 2018 року.
Зміни у кур'єрській доставці
"Укрпошта" запускає оновлену послугу кур’єрської доставки з 1 березня. Оновлення послуг кур’єрської доставки буде проходити поетапно. Стартує масштабна програма розвитку кур’єрської доставки зі столиці, а в подальшому буде масштабована на всі обласні центри країни.
Зміна режиму роботи на КПВВ на Донбасі
З 1 березня всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі переходять на весняний період роботи, через що встановлюється новий графік. Зокрема, контрольно-пропускні операції осіб та транспортних засобів будуть здійснюватися щоденно з 7:00 до 18:30. Таким чином, час роботи КПВВ збільшується, оскільки у зимовий період контрольні пункти працювали з 8:00 до 17:00.