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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 56935 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 67674 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 70630 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 105297 просмотра

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Что изменится в Украине в марте: страховые выплаты, военные пенсии, цены и тарифы

Что изменится в Украине в марте: страховые выплаты, военные пенсии, цены и тарифы

Киев  •  УНН

 • 38003 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. С первым месяцем весны в Украине меняется порядок страховых выплат всем пострадавшим на производстве, военные должны начать получать перечисленные пенсии, изменится цена на газ для промышленных потребителей, а также тарифы для потребителей "Киевоблэнерго". Какие изменения ждут украинцев с 1 марта, сообщает УНН.

Повышение страховых выплат

С 1 марта 2018 года будут перечислены страховые выплаты всем пострадавшим на производстве и лицам, имеющим право на страховые выплаты в связи с потерей кормильца, погибшего в результате несчастного случая на производстве. Повышенный на 20% размер ежемесячных страховых выплат получат более 200 тысяч человек. Для пересчета с 1 марта 2018 года в бюджете Фонда социального страхования Украины предусмотрено более 1 млрд гривен, сообщили в правительстве.

Пенсии военных повысят

Уже начиная с марта в правительстве пообещали повышение пенсий военнослужащих. В среднем пенсии повысят на 1,5 тыс. грн. Пересчет коснется 498 тысяч военных пенсионеров. Пенсию пересчитают с 1 января 2018 года. Уже в марте-апреле люди получат новые суммы выплат, пообещал Премьер-министр Владимир Гройсман.

подорожание продуктов

Весной в Украине подорожают все без исключения продукты питания. Подорожание товаров и услуг спровоцирует повышение цен на электроэнергию, считает экономический эксперт Андрей Новак.

Новые тарифы "Киевоблэнерго"

"Киевоблэнерго" с марта перейдет на новые тарифы. С 1 по 31 марта 2018 года тарифы на распределение электрической энергии составят:

  • на 1 классе - 18,27 грн/МВтгод;
  • на 2 классе - 145,60 грн/МВтгод.

тарифы на поставку электроэнергии составят:

  • для потребителей 1 группы - 6,55 грн/МВтгод;
  • для потребителей 2 группы - 32,74 грн/МВтгод.

Газ для промышленности вновь подешевеет

"Нафтогаз" снизил мартовские цены на газ для промышленности. Так, цены на газ на март для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования будут на 14,1% и 12,3% соответственно по сравнению с ценами на февраль 2018 года.

Изменения в курьерской доставке

"Укрпочта" запускает обновленную услугу курьерской доставки с 1 марта. Обновления услуг курьерской доставки будет проходить поэтапно. Стартует масштабная программа развития курьерской доставки из столицы, а в дальнейшем будет масштабируемая на все областные центры страны.

Изменение режима работы КПВВ на Донбассе

С 1 марта все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе переходят на весенний период работы, из-за чего устанавливается новый график. В частности, контрольно-пропускные операции лиц и транспортных средств будут осуществляться ежедневно с 7:00 до 18:30. Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00.

Украинские Национальные Новости

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