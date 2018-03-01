Что изменится в Украине в марте: страховые выплаты, военные пенсии, цены и тарифы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. С первым месяцем весны в Украине меняется порядок страховых выплат всем пострадавшим на производстве, военные должны начать получать перечисленные пенсии, изменится цена на газ для промышленных потребителей, а также тарифы для потребителей "Киевоблэнерго". Какие изменения ждут украинцев с 1 марта, сообщает УНН.
Повышение страховых выплат
С 1 марта 2018 года будут перечислены страховые выплаты всем пострадавшим на производстве и лицам, имеющим право на страховые выплаты в связи с потерей кормильца, погибшего в результате несчастного случая на производстве. Повышенный на 20% размер ежемесячных страховых выплат получат более 200 тысяч человек. Для пересчета с 1 марта 2018 года в бюджете Фонда социального страхования Украины предусмотрено более 1 млрд гривен, сообщили в правительстве.
Пенсии военных повысят
Уже начиная с марта в правительстве пообещали повышение пенсий военнослужащих. В среднем пенсии повысят на 1,5 тыс. грн. Пересчет коснется 498 тысяч военных пенсионеров. Пенсию пересчитают с 1 января 2018 года. Уже в марте-апреле люди получат новые суммы выплат, пообещал Премьер-министр Владимир Гройсман.
подорожание продуктов
Весной в Украине подорожают все без исключения продукты питания. Подорожание товаров и услуг спровоцирует повышение цен на электроэнергию, считает экономический эксперт Андрей Новак.
Новые тарифы "Киевоблэнерго"
"Киевоблэнерго" с марта перейдет на новые тарифы. С 1 по 31 марта 2018 года тарифы на распределение электрической энергии составят:
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- на 1 классе - 18,27 грн/МВтгод;
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- на 2 классе - 145,60 грн/МВтгод.
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тарифы на поставку электроэнергии составят:
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- для потребителей 1 группы - 6,55 грн/МВтгод;
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- для потребителей 2 группы - 32,74 грн/МВтгод.
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Газ для промышленности вновь подешевеет
"Нафтогаз" снизил мартовские цены на газ для промышленности. Так, цены на газ на март для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования будут на 14,1% и 12,3% соответственно по сравнению с ценами на февраль 2018 года.
Изменения в курьерской доставке
"Укрпочта" запускает обновленную услугу курьерской доставки с 1 марта. Обновления услуг курьерской доставки будет проходить поэтапно. Стартует масштабная программа развития курьерской доставки из столицы, а в дальнейшем будет масштабируемая на все областные центры страны.
Изменение режима работы КПВВ на Донбассе
С 1 марта все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе переходят на весенний период работы, из-за чего устанавливается новый график. В частности, контрольно-пропускные операции лиц и транспортных средств будут осуществляться ежедневно с 7:00 до 18:30. Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00.