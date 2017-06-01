Що зміниться у червні: у Туреччину - за ID-карткою, зростання деяких тарифів, рух вантажівок у спеку заборонено

Нова платіжка за холодну воду

У низці міст України у травні підвищили тарифи на холодне водопостачання і водовідведення. Відповідні постанови НКРЕКП № 551-552 були оприлюднені в “Урядовому кур’єрі” і вступили в дію з 12 травня. Тож, у червні частина українців отримає нову платіжку за холодну воду.

Наприклад, для “Київводоканалу” тариф на централізоване водопостачання для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 2,17 грн за 1 куб. м (без ПДВ) або 2,604 грн за 1 куб. м (з ПДВ), а для споживачів, які не є такими суб’єктами — 6,33 грн за 1 куб. м (без ПДВ) або 7,596 грн за 1 куб. м (з ПДВ). На централізоване водовідведення першій категорії тариф становитиме 2,12 грн за 1 куб. м (без ПДВ) або 2,544 грн за 1 куб. м (з ПДВ), другій — 5,51 грн за 1 куб. м (без ПДВ) або 6,612 грн за 1 куб. м (з ПДВ).

Разом за водопостачання і водовідведення для першої категорії тариф становитиме 4,29 грн за 1 куб. м (без ПДВ) або 5,148 грн за 1 куб. м (без ПДВ), для другої категорії - 11,84 грн за 1 куб. м (без ПДВ) або 14,208 грн за 1 куб. м (з ПДВ).

Збільшення тарифів також відбулося у Львові, Рівному, Дніпрі, Хмельницькому, а також Ірпені, Вишневому, Боярці, Кам’янець-Подільському, Павлограді, Лисичанську, Коломиї.

Зміна цін на інтернет

Один з найбільших інтернет-провайдерів “Воля” збирається з 1 червня підвищити тарифи в середньому на 12,6%. Так компанія повідомила про зміну абонентської плати.

У столиці встановлено тариф на транзит теплової енергії

Для КП “Київтеплоенерго” з 1 червня, але не раніше дня, наступного за днем офіційного опублікування в газеті “Урядовий кур’єр”, встановлено тариф на транспортування теплової енергії на рівні 88,61 грн/Гкал (без ПДВ).

Ціна на газ для промисловості дещо знизилася

НАК “Нафтогаз України” запропонував нову ціну на газ для промислових споживачів, яка діятиме з 1 червня. У порівнянні із цінами на травень цього року, у червні 2017 року ціни знижено на 0,4% - з 7456,8 грн до 7430,4 грн за 1 тис. куб. м. Водночас, за умови оплати за паливо протягом місяця або після нього, вартість знизиться з 8282,4 грн до 8250 грн за тис. куб. м.

Українці зможуть поїхати до Туреччини за ID-карткою

Угода про взаємні поїздки громадян України та Туреччини за ID-картками набуває чинності з 1 червня 2017 року. Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.



В Україні запрацює національна дитяча “гаряча” лінія на єврономері

Національна дитяча “гаряча” лінія отримала загальноєвропейський номер 116 111. Цей короткий номер використовується в 26 європейських країнах для консультування дітей телефоном.

Заборона на рух вантажівок за температури вище 28 градусів

При підвищених температурних показниках повітря до 28 градусів і більше, рух автотранспорту фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн призводить до руйнувань та деформацій покриття автомобільних доріг загального користування, повідомили в Укравтодорі.

Для збереження доріг від передчасних руйнувань Укравтодор з 1 червня 2017 року при високих температурах повітря застосовує обмеження руху великовагових транспортних засобів у денну пору доби. Для цього на автодорогах загального користування буде встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні панно. Для тимчасового відстою таких транспортних засобів вздовж доріг підготовлено більше 940 майданчиків, додали в Укравтодорі.

Режим тиші на Донбасі

У День захисту дітей українські військові дотримуватимуться режиму припинення вогню. Про це повідомила українська сторона СЦКК. Заборона на використання всіх видів озброєння та боєприпасів діє у період з 00:00 1 червня до 00:00 2 червня.

З 1 червня у зоні АТО також діє новий графік роботи пунктів проїзду на лінії розмежування. КПВВ працюватимуть з 6:00 до 20:00, повідомили прикордонники.