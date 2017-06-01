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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Что изменится в июне: в Турцию - по ID-карте, рост некоторых тарифов, движение грузовиков в жару запрещено

Киев • УНН

 • 8654 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. В Украине в июне жители ряда городов получат новые платежки, ведь в мае изменился тариф на холодное водоснабжение и водоотведение, также снижается стоимость газа для промышленности, а в некоторых украинцев изменится цена на услугу доступа к интернету. Кроме того, граждане Украины смогут ездить в Турцию по ID-карте, передает УНН.

Что изменится в июне: в Турцию - по ID-карте, рост некоторых тарифов, движение грузовиков в жару запрещено

Новая платежка за холодную воду

В ряде городов Украины в мае повысили тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Соответствующие постановления НКРЭКУ №551-552 были обнародованы в "Правительственном курьере" и вступили в действие с 12 мая. Поэтому, в июне часть украинцев получит новую платежку за холодную воду.

Например, для "Киевводоканала" тариф на централизованное водоснабжение для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения составит 2,17 грн за 1 куб. м (без НДС) или 2,604 грн за 1 куб. м (с НДС), а для потребителей, которые не являются субъектами - 6,33 грн за 1 куб. м (без НДС) или 7,596 грн за 1 куб. м (с НДС). На централизованное водоотведение для первой категории тариф составит 2,12 грн за 1 куб. м (без НДС) или 2,544 грн за 1 куб. м (с НДС), второй - 5,51 грн за 1 куб. м (без НДС) или 6,612 грн за 1 куб. м (с НДС).

Вместе за водоснабжение и водоотведение для первой категории тариф составит 4,29 грн за 1 куб. м (без НДС) или 5,148 грн за 1 куб. м (без НДС), для второй категории - 11,84 грн за 1 куб. м (без НДС) или 14,208 грн за 1 куб. м (с НДС).

Увеличение тарифов также произошло во Львове, Ровно, Днепре, Хмельницком, а также Ирпене, Вишневом, Боярке, Каменец-Подольском, Павлограде, Лисичанске, Коломые.

Изменение цен на интернет

Один из крупнейших интернет-провайдеров "Воля" собирается с 1 июня повысить тарифы в среднем на 12,6%. Так компания сообщила об изменении абонентской платы.

В столице установлен тариф на транзит тепловой энергии

Для КП "Киевтеплоэнерго" с 1 июня, но не ранее дня, следующего за днем ​​официального опубликования в газете "Урядовый курьер", установлен тариф на транспортировку тепловой энергии на уровне 88,61 грн/Гкал (без НДС).

Цена на газ для промышленности опять снизилась

НАК "Нафтогаз Украины" предложил новую цену на газ для промышленных потребителей, которая будет действовать с 1 июня. По сравнению с ценами на май этого года, в июне 2017 года цены снижены на 0,4% - с 7456,8 грн до 7430,4 грн за 1 тыс. куб. м. В то же время, при условии оплаты за топливо в течение месяца или после него, стоимость снизится с 8282,4 грн до 8250 грн за тыс. куб. м.

Украинцы смогут поехать в Турцию по ID-карте

Соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турции по ID-картами вступает в силу с 1 июня 2017 года. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

В Украине заработает национальная детская "горячая" линия на еврономере

Национальная детская "горячая" линия получила общеевропейский номер 116 111. Этот короткий номер используется в 26 европейских странах для консультирования детей по телефону.

Запрет на движение грузовиков при температуре выше 28 градусов

При повышенных температурных показателях воздуха до 28 градусов и более, движение автотранспорта фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн приводит к разрушений и деформаций покрытия автомобильных дорог общего пользования, сообщили в Укравтодоре.

Для сохранения дорог от преждевременных разрушений Укравтодор с 1 июня 2017 года при высоких температурах воздуха применяет ограничения движения тяжеловесных транспортных средств в дневное время суток. Для этого на автодорогах общего пользования будут установлены соответствующие дорожные знаки и информационные панно. Для временного отстоя таких транспортных средств вдоль дорог подготовлено более 940 площадок, добавили в Укравтодоре.

Режим тишины на Донбассе

В День защиты детей украинские военные будут придерживаться режима прекращения огня. Об этом сообщила украинская сторона СЦКК. Запрет на использование всех видов вооружения и боеприпасов действует в период с 00:00 1 июня до 00:00 2 июня.

С 1 июня в зоне АТО также действует новый график работы пунктов проезда на линии разграничения. КПВВ работать с 6:00 до 20:00, сообщили пограничники.

Украинские Национальные Новости

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