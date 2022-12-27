Що зі світлом, водою та газом з теплом у Херсоні - відповідь міськради

Деталі

"Відновлюється газо-, водо-, теплопостачання, а також водовідведення", - повідомили у міськраді і розповіли деталі:



Газопостачання : м. Херсон, смт Антонівка, с-ще Молодіжне, смт Зеленівка, с. Богданівка, с. Петрівка, с-ще Сонячне, смт Наддніпрянське, с-ще Інженерне, смт Комишани, с-ще Зимівник, с-ще Благовіщенське, с-ще Приозерне, с. Степанівка, Садове, Придніпрянське, (повністю відновлено).

: м. Херсон, смт Антонівка, с-ще Молодіжне, смт Зеленівка, с. Богданівка, с. Петрівка, с-ще Сонячне, смт Наддніпрянське, с-ще Інженерне, смт Комишани, с-ще Зимівник, с-ще Благовіщенське, с-ще Приозерне, с. Степанівка, Садове, Придніпрянське, (повністю відновлено).

Електропостачання : по місту підключено 119 500 точок обліку, це 83% від всіх споживачів.

: по місту підключено 119 500 точок обліку, це 83% від всіх споживачів.

Водопостачання та водовідведення: централізоване водопостачання відновлено у всіх районах міста на 92%. Мікрорайон Карантинний острів, м-н Корабел та Антонівка без централізованого водопостачання;

та водовідведення: централізоване водопостачання відновлено у всіх районах міста на 92%. Мікрорайон Карантинний острів, м-н Корабел та Антонівка без централізованого водопостачання;

Теплопостачання : по місту відновлено теплопостачання на 76%, працює 30 котелень із 37 котелень. 865 житлових будинків під'єднали.

: по місту відновлено теплопостачання на 76%, працює 30 котелень із 37 котелень. 865 житлових будинків під'єднали.

Доповнення

26 грудня повідомлялося, що через постійні масовані атаки рф в Корабельному районі міста Херсон багато будинків залишилися без світла, тепла, води, деякі - без газу.