Що зі світлом, водою та газом з теплом у Херсоні - відповідь міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Херсоні відновлено газопостачання, електропостачання - на 83%, водопостачання - на 92%, опалення - на 76%. Про це повідомила Херсонська міська рада у вівторок, 27 грудня, у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Відновлюється газо-, водо-, теплопостачання, а також водовідведення", - повідомили у міськраді і розповіли деталі:
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- Газопостачання: м. Херсон, смт Антонівка, с-ще Молодіжне, смт Зеленівка, с. Богданівка, с. Петрівка, с-ще Сонячне, смт Наддніпрянське, с-ще Інженерне, смт Комишани, с-ще Зимівник, с-ще Благовіщенське, с-ще Приозерне, с. Степанівка, Садове, Придніпрянське, (повністю відновлено).
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- Електропостачання: по місту підключено 119 500 точок обліку, це 83% від всіх споживачів.
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- Водопостачання та водовідведення: централізоване водопостачання відновлено у всіх районах міста на 92%. Мікрорайон Карантинний острів, м-н Корабел та Антонівка без централізованого водопостачання;
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- Теплопостачання: по місту відновлено теплопостачання на 76%, працює 30 котелень із 37 котелень. 865 житлових будинків під'єднали.
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Доповнення
26 грудня повідомлялося, що через постійні масовані атаки рф в Корабельному районі міста Херсон багато будинків залишилися без світла, тепла, води, деякі - без газу.