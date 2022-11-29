Що зі світлом в Одесі та області - в ОВА дали відповідь

Цитата

"Одещина є одним з тих регіонів, який найбільше постраждав після цих масованих ракетних ударів рф по нашій енергетичній інфраструктурі. У нас на сьогодні, і вчора, і позавчора діють екстрені вимкнення електроенергії. Доволі багато побутових споживачів залишаються на досить тривалий час без електроенергії", - сказав Братчук.

Деталі

Спікер ОВА зауважив, що наразі немає планових відключень електроенергії.

"Що стосується котелень міста Одеса, як великий населений пункт, то сьогодні всі котельні крупні підключені. Їх 11. Сьогодні підключені всі маленькі котельні. Але знову таки, тут все упирається в ці наші екстрені вимкнення. Вони дуже часто працюють саме від електроенергії. Тому і з опаленням є певні проблеми", - повідомив Братчук.

Щодо водопостачання, то, за даними Братчука, - "воно є".

"Критична інфраструктура жодної хвилини не припиняла працювати", - наголосив він.

Також спікер ОВА зазначив, що в Одесі знову не працює міський електротранспорт. "Навантаження велике йде на енергосистему. Тому сьогодні без трамваїв і тролейбусів. Сподіваюся, всім вдасться добратися до роботи. Задіяні маршрутні автобуси та маршрутні таксі", - додав він.

Доповнення

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці.

По всій Україні продовжують застосовувати графіки відключення електроенергії на тлі зростання дефіциту потужності до 30% через аварії та зростання споживання.