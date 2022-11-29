Что со светом в Одессе и области – в ОВА дали ответ

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Одесской области применяются экстренные отключения электроэнергии, в Одессе могут быть проблемы с отоплением, но 11 крупных котельных на сегодняшний день подключены, как и маленькие, вода в городе есть. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Одессская область является одним из тех регионов, который больше всего пострадал после этих массированных ракетных ударов рф по нашей энергетической инфраструктуре. У нас на сегодня, и вчера, и позавчера действуют экстренные отключения электроэнергии. Довольно много бытовых потребителей остаются на достаточно длительное время без электроэнергии", - сказал Братчук.

Детали

Спикер ОВА отметил, что пока нет плановых отключений электроэнергии.

"Что касается котельных города Одесса, как большой населенный пункт, то сегодня все котельные крупные подключены. Их 11. Сегодня подключены все маленькие котельные. Но опять же, здесь все упирается в эти наши экстренные отключения. Они очень часто работают именно от электроэнергии. Поэтому и с отоплением есть определенные проблемы", - сообщил Братчук.

Что касается водоснабжения, то, по данным Братчука, – "оно есть".

"Критическая инфраструктура ни минуты не прекращала работать", - подчеркнул он.

Также спикер ОВА отметил, что в Одессе снова не работает городской электротранспорт. "Нагрузка большая идет на энергосистему. Поэтому сегодня без трамваев и троллейбусов. Надеюсь, всем удастся добраться до работы. Задействованы маршрутные автобусы и маршрутные такси", - добавил он.

Дополнение

23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточению всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице.

По всей Украине продолжают применять графики отключения электроэнергии на фоне роста дефицита мощности до 30% из-за аварий и роста потребления.

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