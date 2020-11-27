Що улюблений алкоголь може розповісти про ваш характер: психолог вразила точністю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Вибір алкоголю може розкрити найцікавіші сторони характеру людини. Відомий психолог Марія Фабрічева розповіла УНН про те, які таємниці особистості людини може розкрити його улюблений алкоголь.
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"Найголовніше - пити алкоголь зі сторони здорового глузду і не зловживати, оскільки у малих дозах напій додає смаку, характеру і настрою певній події і ситуації", - підкреслила психолог.
На думку Фабрічевої, вибір алкоголю і характер людини має стійкий взаємозв'язок. Який саме - психолог розповіла нижче.
Текіла
Текіла асоціюється із людьми вибуховими, активними, які люблять вечірки. Це напій, який розбурхує кров, включає настрій. І людина, яка обирає текілу, любить веселий, яскравий, карнавально-фестивальний спосіб життя.
Коньяк
Обирають коньяк чоловіки або жінки у певному віці і статусі, які люблять спокій, умиротворення. Їм подобається рефлексувати і подумати за чаркою коньяку про щось таке глибинне, глибоке і посмакувати цей напій. Любов для них - як смачне смакування того чи іншого напою.
Вино
У свій час вважалося, що вина - це найбільш жіночий напій. Я з цим не погоджуся, тому що є поціновувачі вина і серед чоловіків, які розбираються у винах, знають, як їх обирати і кому яке вино дарувати. І саме цінитель вин - чоловік - це пристрасний, яскравий, харизматичний, можливо трошки маніпулятор, але з дуже великим інтересом до жінок. У хорошому та найкращому розумінні цього слова - з інтересом і повагою до жінок.
Жінки, які розбираються у вині, - цінительки прекрасного, адже це напій мистецтва. Вони знають, до якої страви і яке вино подати, а значить знають, як приймати гостей, як вести переговори, як починати їх і закінчувати. Це жінки-комунікатори, яким подобається смак життя - тонкий, ароматний, терпкий, У залежності від складу вина.
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Шампанське
Цей напій асоціюється зі святом. Відповідно, його обирає людина-свято. У нас у культурі до шампанського відносяться як до святкового напою, ніж як до напою, який може говорити чітко про характер.
Горілка
А ось цей напій говорить дуже багато про характер людини: суворий, потужний, сильний, авторитетний і авторитарний. У горілки дуже багато поціновувачів в Україні. Тому навіть існує переконання, що слід пити алкоголь 40 градусів і вище, адже саме такий найбільш корисний для здоров'я.
Нагадаємо, експерти вважають, що українська горілка користується популярністю у країні і за її межами. Причина у тому, що основні складові горілки - спирт і вода - в Україні завжди були найвищої якості.
Раніше УНН писав, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісної горілки входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").