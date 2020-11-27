Что любимый алкоголь может рассказать о вашем характере: психолог поразила точностью

ukru
Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 18283 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 41992 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 68406 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 104741 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 109816 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 123027 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155646 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202004 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196255 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 287052 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

3 марта, 23:18 • 65772 просмотра
Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

4 марта, 00:30 • 78685 просмотра
российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

4 марта, 00:30 • 52036 просмотра
Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

4 марта, 00:31 • 64605 просмотра
россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

4 марта, 02:04 • 38401 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 343261 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 295390 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 449898 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 415712 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 398570 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 115016 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 193554 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 221281 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 200785 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 287050 просмотра
Актуальное
Что любимый алкоголь может рассказать о вашем характере: психолог поразила точностью

Что любимый алкоголь может рассказать о вашем характере: психолог поразила точностью

Киев  •  УНН

 • 36288 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Выбор алкоголя может раскрыть самые интересные стороны характера человека. Известный психолог Мария Фабричева рассказала УНН о том, какие тайны личности человека может раскрыть его любимый алкоголь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На прилавках магазинов появилась водка PRIME в новом дизайне.

"Самое главное - пить алкоголь со стороны здравого смысла и не злоупотреблять, поскольку в малых дозах напиток придает вкус, характер и настроение определенному событию и ситуации", - подчеркнула психолог.

По мнению Фабричевой, выбор алкоголя и характер человека имеет устойчивую взаимосвязь. Какую именно - психолог рассказала ниже.

Текила

Текила ассоциируется с людьми взрывными, активными, которые любят вечеринки. Это напиток, который будоражит кровь, включает настроение. И человек, который выбирает текилу, любит веселый, яркий, карнавально-фестивальный образ жизни.

Коньяк

Выбирают коньяк мужчины или женщины в определенном возрасте и статусе, которые любят покой, умиротворение. Им нравится рефлексировать и подумать за рюмкой коньяка о чем-то глубинном, глубоком и насладиться этим напитком. Любовь для них - как вкусное смакование того или иного напитка.

Вино

В свое время считалось, что вина - это самый женский напиток. Я с этим не соглашусь, потому что есть ценители вина и среди мужчин, которые разбираются в винах, знают, как их выбирать и кому какое вино дарить. И именно ценитель вин - мужчина - это страстный, яркий, харизматичный, возможно немножко манипулятор, но с очень большим интересом к женщинам. В хорошем и лучшем понимании этого слова - с интересом и уважением к женщинам.

Женщины, которые разбираются в вине, - ценительницы прекрасного, ведь это напиток искусства. Они знают, к какому блюду и какое вино подать, а значит знают, как принимать гостей, как вести переговоры, как начинать их и заканчивать. Это женщины-коммуникаторы, которым нравится вкус жизни – тонкий, ароматный, терпкий, в зависимости от состава вина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без банального глинтвейна - ТОП-3 осенних согревающих напитков.

Шампанское

Этот напиток ассоциируется с праздником. Соответственно, его выбирает человек-праздник. У нас в культуре к шампанскому относятся как к праздничному напитку, а не как к напитку, который может говорить четко о характере.

Водка

А вот этот напиток говорит очень много о характере человека: строгий, мощный, сильный, авторитетный и авторитарный. У водки очень много ценителей в Украине. Поэтому даже существует убеждение, что следует пить алкоголь 40 градусов и выше, ведь именно такой наиболее полезен для здоровья.

Напомним, эксперты считают, что украинская водка пользуется популярностью в стране и за ее пределами. Причина в том, что основные составляющие водки - спирт и вода - в Украине всегда были высокого качества.

Ранее УНН писал, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы