Что любимый алкоголь может рассказать о вашем характере: психолог поразила точностью

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"Самое главное - пить алкоголь со стороны здравого смысла и не злоупотреблять, поскольку в малых дозах напиток придает вкус, характер и настроение определенному событию и ситуации", - подчеркнула психолог.

По мнению Фабричевой, выбор алкоголя и характер человека имеет устойчивую взаимосвязь. Какую именно - психолог рассказала ниже.

Текила

Текила ассоциируется с людьми взрывными, активными, которые любят вечеринки. Это напиток, который будоражит кровь, включает настроение. И человек, который выбирает текилу, любит веселый, яркий, карнавально-фестивальный образ жизни.

Коньяк

Выбирают коньяк мужчины или женщины в определенном возрасте и статусе, которые любят покой, умиротворение. Им нравится рефлексировать и подумать за рюмкой коньяка о чем-то глубинном, глубоком и насладиться этим напитком. Любовь для них - как вкусное смакование того или иного напитка.

Вино

В свое время считалось, что вина - это самый женский напиток. Я с этим не соглашусь, потому что есть ценители вина и среди мужчин, которые разбираются в винах, знают, как их выбирать и кому какое вино дарить. И именно ценитель вин - мужчина - это страстный, яркий, харизматичный, возможно немножко манипулятор, но с очень большим интересом к женщинам. В хорошем и лучшем понимании этого слова - с интересом и уважением к женщинам.

Женщины, которые разбираются в вине, - ценительницы прекрасного, ведь это напиток искусства. Они знают, к какому блюду и какое вино подать, а значит знают, как принимать гостей, как вести переговоры, как начинать их и заканчивать. Это женщины-коммуникаторы, которым нравится вкус жизни – тонкий, ароматный, терпкий, в зависимости от состава вина.

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Шампанское

Этот напиток ассоциируется с праздником. Соответственно, его выбирает человек-праздник. У нас в культуре к шампанскому относятся как к праздничному напитку, а не как к напитку, который может говорить четко о характере.

Водка

А вот этот напиток говорит очень много о характере человека: строгий, мощный, сильный, авторитетный и авторитарный. У водки очень много ценителей в Украине. Поэтому даже существует убеждение, что следует пить алкоголь 40 градусов и выше, ведь именно такой наиболее полезен для здоровья.

Напомним, эксперты считают, что украинская водка пользуется популярностью в стране и за ее пределами. Причина в том, что основные составляющие водки - спирт и вода - в Украине всегда были высокого качества.

Ранее УНН писал, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").