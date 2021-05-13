Що потрібно знати батькам першачків: перелік документів для вступу дитини в школу

Деталі

З його слів, найголовніше, що треба знати:

1. Школа не має права відмовити батькам у прийманні від них заяви про зарахування дитини до першого класу. Потім заклад освіти розгляне ці заяви і не пізніше встановленої дати ухвалить рішення щодо зарахування або змушений буде аргументовано відмовити. Але відмова у прийнятті заяви — протизаконна.

2. Батьки мають право подати заяви до будь-якої кількості закладів освіти.

3. Будь-які “тестування з метою відбору до першого класу” (окрім спеціалізованих шкіл мистецького або спортивного спрямування) є незаконними.

Які документи й коли батьки мають подавати для зарахування дитини в перший клас:

Першочергово, у першу хвилю, зараховуються до 1 класу діти, які мають право першочергового зарахування.

Підстави для першочергового зарахування можуть бути такі:



дитина проживає на території обслуговування закладу освіти, і це підтверджується одним із необхідних документами;



рідні брати та сестри дітей, які вже навчаються у цьому закладі освіти;



діти співробітників цього закладу освіти;



діти, які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти.



Якщо у школі залишаються вільні місця, після першої хвилі, за результатами жеребкування, зараховуються визначені діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу.

Для того, щоб дитину зарахували до першого класу, один із батьків до 31 травня має особисто подати керівнику закладу, який обслуговує територію проживання дитини, заяву про зарахування. Разом із собою потрібно мати такі документи:



паспорт або інший документ, який посвідчує особу заявника (одного з батьків, або осіб, які їх замінюють);



копію та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу;



оригінал або копію медичної довідки за формою № 086-1/о;



документ, який підтверджує місце проживання дитини або батьків (п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684 “Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів”). Цей документ подається, якщо дитина претендує на зарахування в заклад, що обслуговує її територію проживання. Якщо дитина претендує на вільні місця, у такому документі потреби немає.



За наявності та за бажанням одного з батьків може додаватися оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. Цей документ необхідний, якщо дитина має особливі освітні потреби і для її навчання потрібно створити інклюзивний клас.

Окрім цього, до 31 травня батьки можуть подати будь-яку кількість заяв до інших закладів освіти, не на території обслуговування, щоб претендувати на зарахування на вільні місця. Кількість таких закладів не обмежується.

Якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, до необхідних документів додається також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи незарахування до нього.

Простіше кажучи, щоб дитина була зарахована на вільне місце, потрібна довідка, що вона не зарахована до іншого закладу освіти за місцем проживання. Це дуже важливо і потрібно, щоб уникнути “множинного зарахування” дитини до двох (або навіть більше) закладів одночасно.

Довідку видає заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини (пункт 3, глава 1, розділ 2 Порядку).

Якщо батьки надавали копії усіх цих документів — до видання наказу про зарахування вони мають подати оригінали (крім оригіналу свідоцтва про народження) (пункт 4, розділ I та пункт 1, глава 1, розділ ІІ Порядку).

Дізнатися про зарахування до 1 класу окремих категорій можна у пункті 5 розділу 1 Порядку.

"Кожна дитина має право навчатися в закладі освіти, який є найближчим до її місця проживання, що визначено статтею 13 Закону України “Про освіту”. Наголошую, що це — право, а не обов’язок. Батьки мають повне право обрати для дитини будь-який інший заклад освіти — і якщо там є вільні місця, дитина може вчитися в іншому закладі освіти, не обов’язково — найближчому. Тому прошу батьків сприймати фантастичні твердження некомпетентних осіб про “закріпачення дітей за пропискою” як відверту маячню, яка не має під собою жодної підстави", - зауважив при цьому освітній омбудсмен у Facebook.

Доповнення

Через карантин школи раніше могли приймати документи для зарахування в перший клас онлайн або переносити термін їх прийому залежно від карантину.