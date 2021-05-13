Что нужно знать родителям первоклашек: перечень документов для поступления ребенка в школу

Детали

По его словам, самое главное, что нужно знать:

1. Школа не имеет права отказать родителям в приеме от них заявления о зачислении ребенка в первый класс. Затем учебное заведение рассмотрит эти заявления и не позднее установленной даты примет решение о зачислении или вынуждено будет аргументированно отказать. Но отказ в принятии заявления - противозаконен.

2. Родители имеют право подать заявления в любое количестве учебных заведений.

3. Любые "тестирования с целью отбора в первый класс" (кроме специализированных школ художественного или спортивного направления) являются незаконными.

Какие документы и когда родители должны подавать для зачисления ребенка в первый класс:

Первоначально, в первую волну, зачисляются в 1 класс дети, имеющие право первоочередного зачисления.

Основания для первоочередного зачисления могут быть следующие:



ребенок проживает на территории обслуживания учебного заведения, и это подтверждается одним из необходимых документов;



родные братья и сестры детей уже учатся в этом учебном заведении;



дети сотрудников этого учебного заведения;



дети, которые являются выпускниками дошкольного подразделения этого учебного заведения.



Если в школе остаются свободные места, после первой волны, по результатам жеребьевки, зачисляются определенные дети, которые не проживают на территории обслуживания этого заведения.

Для того, чтобы ребенка зачислили в первый класс, один из родителей до 31 мая должен лично подать руководителю учреждения, обслуживающего территорию проживания ребенка, заявление о зачислении. Вместе с собой нужно иметь следующие документы:



паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя (одного из родителей или лиц, их заменяющих);



копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, удостоверяющий личность;



оригинал или копию медицинской справки по форме № 086-1/о;



документ, подтверждающий место жительства ребенка или родителей (п. 8 Постановления Кабинета Министров Украины от 13 сентября 2017 № 684 "Об утверждении Порядка ведения учета детей дошкольного, школьного возраста и учащихся"). Этот документ подается, если ребенок претендует на зачисление в учреждение, что обслуживает ее территорию проживания. Если ребенок претендует на свободные места, в таком документе необходимости нет.



При наличии и по желанию одного из родителей может добавляться оригинал или копия заключения инклюзивного ресурсного центра о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка. Этот документ необходим, если ребенок имеет особые образовательные потребности и для его обучения нужно создать инклюзивный класс.

Кроме этого, до 31 мая родители могут подать любое количество заявлений в других учебных заведениях, не на территории обслуживания, чтобы претендовать на зачисление на свободные места. Количество таких заведений не ограничивается.

Если учебное заведение, к которому ребенок может быть отнесен на свободное место, и учебное заведение, на территории обслуживания которого проживает этот ребенок, расположены в пределах одного населенного пункта, к необходимым документам прилагается также справка учебного заведения, на территории обслуживания которого проживает ребенок, о его отчисления из этого заведения или незачисления в него.

Проще говоря, чтобы ребенок был зачислен на свободное место, нужна справка, что он не зачислен в другое учреждение образования по месту жительства. Это очень важно и нужно, чтобы избежать "множественного зачисления" ребенка в два (или даже больше) учреждений одновременно.

Справку выдает учебное заведение, на территории обслуживания которого проживает этот ребенок, в течение одного рабочего дня с даты обращения одного из родителей ребенка (пункт 3, глава 1, раздел 2 Порядка).

Если родители предоставляли копии всех этих документов - до издания приказа о зачислении они должны подать оригиналы (кроме оригинала свидетельства о рождении) (пункт 4, раздел I и пункт 1, глава 1, раздел II Порядка).

Узнать о зачислении в 1 класс отдельных категорий можно в пункте 5 раздела 1 Порядка.

"Каждый ребенок имеет право учиться в учебном заведении, которое является ближайшим к его месту жительства, что определено статьей 13 Закона Украины "Об образовании". Подчеркиваю, что это - право, а не обязанность. Родители имеют полное право выбрать для ребенка любое другое учебное заведение - и если там есть свободные места, ребенок может учиться в другом учебном заведении, не обязательно - ближайшем. Поэтому прошу родителей воспринимать фантастические утверждения некомпетентных лиц о "закрепощения детей по прописке" как откровенный бред, который не имеет под собой никакого основания", - отметил при этом образовательный омбудсмен в Facebook.

Дополнение

Из-за карантина школы раньше могли принимать документы для зачисления в первый класс онлайн или переносить срок их приема в зависимости от карантина.