Що означає рішення Європарламенту про визнання рф державою-спонсором тероризму: роз'яснення експерта

Ухвалюючи резолюцію, депутати Європарламенту закликають Раду ЄС створити відповідну нормативну базу та механізми обмежувальних заходів проти росії. Відповідна база дозволить ізолювати державу-агресора на міжнародному рівні, а її військово-політичне керівництво вважатиметься воєнними злочинцями навіть після того, як піде у відставку, зазначає експерт.

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“Таке рішення означає, що всі воєнні злочини, які скоїло керівництво росії, не мають терміну припинення та є безстроковими. Навіть якщо володимир путін піде у відставку, все рівно він може розглядатися як воєнний злочинець. Тим більше, що на Парламентській асамблеї НАТО ухвалено рішення про створення Міжнародного трибуналу над російською федерацією”, – зазначив політолог.

Деталі

Тоді боротьба з російським тероризмом буде не лише на рівні рекомендацій, але матиме юридичну силу. Це передбачає надзвичайні обмеження зовнішніх зв’язків російської федерації з навколишнім світом, а також замороження та ліквідація рахунків, наголошує політолог.

“Тобто, це дозволяє повністю ізолювати росію на міжнародному рівні. Такий статус має сьогодні Іран, Північна Корея, Куба і Сирія”, – пояснює Перепелиця.

Наразі ухвалена резолюція носить виключно рекомендаційний характер, не має юридичної сили, але має велику моральну вагу. Водночас рішення ухвалюється юридично кожною окремою країною. І кожна держава запроваджує такий статус окремо, додає політолог.

“Резолюція має велику моральну вагу, тим більше, для членів Ради ЄС. Очевидно, що таке ж саме рішення буде ухвалено і Європейським Союзом. Ухвалення такого рішення є засудженням росії, як такої. І це підтримується суспільствами багатьох європейських країн, які є членами Європейського Союзу та членами НАТО. Тому якщо навіть якась країна не прийме такого статусу, то її уряд буде залежати від суспільної думки цих країн, які переважною більшістю на боці України”, – зазначив експерт.

На думку політолога, терміни притягнення росії до кримінальної відповідальності неможливо зараз назвати. Перепелиця зазначає, що, ймовірніше за все, це станеться після завершення війни проти України, а сам процес триватиме декілька років.

“Притягнення росії до відповідальності може тривати декілька років, і те, скоріше за все, після закінчення війни. Під час воєнного стану це можливо зробити, але ця процедура може затягнутися”, – резюмував експерт.

Доповнення

УНН оприлюднив деталі резолюції Європарламенту про визнання росії державою-спонсором тероризму.

Президент Володимир Зеленський привітав рішення Європейського парламенту про визнання росії державою-спонсором тероризму та наголосив, що рф необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності.