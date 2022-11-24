Что означает решение Европарламента о признании рф государством-спонсором терроризма: разъяснение эксперта

Принимая резолюцию, депутаты Европарламента призывают Совет ЕС создать соответствующую нормативную базу и механизмы ограничительных мер против рф. Соответствующая база позволит изолировать государство-агрессора на международном уровне, а его военно-политическое руководство будет считаться военными преступниками даже после ухода в отставку, отмечает эксперт.

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“Такое решение означает, что все военные преступления, совершенные руководством россии, не имеют срока прекращения и бессрочны. Даже если владимир путин уйдет в отставку, все равно он может рассматриваться как военный преступник. Тем более что на Парламентской ассамблее НАТО принято решение о создании Международного трибунала над российской федерацией”, – отметил политолог.

Детали

Тогда борьба с российским терроризмом будет не только на уровне рекомендаций, но будет иметь юридическую силу. Это предполагает чрезвычайные ограничения внешних связей российской федерации с окружающим миром, а также заморозку и ликвидацию счетов, отмечает политолог.

“То есть это позволяет полностью изолировать россию на международном уровне. Такой статус имеет сегодня Иран, Северная Корея, Куба и Сирия”, – объясняет Перепелица.

В настоящее время принятая резолюция носит исключительно рекомендательный характер, не имеет юридической силы, но имеет большой моральный вес. В то же время, решение принимается юридически каждой отдельной страной. И каждое государство вводит такой статус по отдельности, добавляет политолог.

“Резолюция имеет большой моральный вес, тем более для членов Совета ЕС. Очевидно, что такое же решение будет принято и Европейским Союзом. Принятие такого решения является осуждением россии как таковой. И это поддерживается обществами многих европейских стран, являющихся членами Европейского Союза и членами НАТО. Поэтому если даже какая-то страна не примет такого статуса, то ее правительство будет зависеть от общественного мнения этих стран, которые подавляющим большинством на стороне Украины”, – отметил эксперт.

По мнению политолога, сроки привлечения россии к уголовной ответственности невозможно сейчас назвать. Перепелица отмечает, что вероятнее всего это произойдет после завершения войны против Украины, а сам процесс продлится несколько лет.

“Привлечение россии к ответственности может длиться несколько лет, и то, скорее всего, после окончания войны. Во время военного положения это возможно сделать, но эта процедура может затянуться”, – резюмировал эксперт.

Дополнение

УНН обнародовал детали резолюции Европарламента о признании россии государством-спонсором терроризма.

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Европейского парламента о признании россии государством-спонсором терроризма и подчеркнул, что рф необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности.