"Ще є час виправити помилку": в ОП показали звернення Зеленського, яке заборонила ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ще має час виправити помилку і все-таки показати звернення президента України Володимира Зеленського перед сьогоднішнім фіналом чемпіонату світу в Катарі, передає кореспондент УНН.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував "заборонене" звернення Зеленського.
Деталі
"Наш президент Володимир Зеленський запропонував світу Формулу миру – комплекс зусиль, які можуть повернути мир різним народам. Для їх втілення Україна пропонує скликати Глобальний саміт Формули миру. Не колись, не після нашої Перемоги, а вже цієї зими", - написав Арахамія.
Він зазначив, що із цим закликом Зеленський мав звернутися до світу перед фіналом ЧС-2022 з футболу в Катарі.
"Катар цю ідею підтримав, але ФІФА заблокувала показ звернення, хоча в ньому немає нічого, що порушувало би традиції спортивних змагань і загальноприйняті стандарти міжнаціонального спілкування. Ми хочемо донести світу, що кожна країна має можливість у цивілізований спосіб довести свою силу й багатство. Один із них – це футбол. Показуйте свою силу на газоні, а не на полі бою", - повідомив Арахамія.
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Арахамія висловив сподівання, що ФІФА розуміє свою місію.
"Ще є час виправити свою помилку й розблокувати показ звернення із закликом до миру. Тим більше – воно все одно прозвучить. Або на головній арені футбольного чемпіонату, або у смартфонах мільйонів людей по всьому світу", - зазначив Арахамія.
Доповнення
CNN з посиланням на джерело повідомляло, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відхилила прохання Володимира Зеленського виступити із посланням про мир перед початком фінального матчу чемпіонату світу.