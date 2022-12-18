"Ще є час виправити помилку": в ОП показали звернення Зеленського, яке заборонила ФІФА

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"Наш президент Володимир Зеленський запропонував світу Формулу миру – комплекс зусиль, які можуть повернути мир різним народам. Для їх втілення Україна пропонує скликати Глобальний саміт Формули миру. Не колись, не після нашої Перемоги, а вже цієї зими", - написав Арахамія.

Він зазначив, що із цим закликом Зеленський мав звернутися до світу перед фіналом ЧС-2022 з футболу в Катарі.

"Катар цю ідею підтримав, але ФІФА заблокувала показ звернення, хоча в ньому немає нічого, що порушувало би традиції спортивних змагань і загальноприйняті стандарти міжнаціонального спілкування. Ми хочемо донести світу, що кожна країна має можливість у цивілізований спосіб довести свою силу й багатство. Один із них – це футбол. Показуйте свою силу на газоні, а не на полі бою", - повідомив Арахамія.

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Арахамія висловив сподівання, що ФІФА розуміє свою місію.

"Ще є час виправити свою помилку й розблокувати показ звернення із закликом до миру. Тим більше – воно все одно прозвучить. Або на головній арені футбольного чемпіонату, або у смартфонах мільйонів людей по всьому світу", - зазначив Арахамія.

Доповнення

CNN з посиланням на джерело повідомляло, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відхилила прохання Володимира Зеленського виступити із посланням про мир перед початком фінального матчу чемпіонату світу.