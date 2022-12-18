"Еще есть время исправить ошибку": в ОП показали обращение Зеленского, которое запретила ФИФА

Детали

"Наш президент Владимир Зеленский предложил миру Формулу мира – комплекс усилий, которые могут вернуть мир разным народам. Для их воплощения Украина предлагает созвать Глобальный саммит Формулы мира. Не когда-то, не после нашей Победы, а уже этой зимой", – написал Арахамия.

Он отметил, что с этим призывом Зеленский должен был обратиться к миру перед финалом ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

"Катар эту идею поддержал, но ФИФА заблокировала показ обращения, хотя в нем нет ничего, что нарушало бы традиции спортивных соревнований и общепринятые стандарты межнационального общения. Мы хотим донести миру, что каждая страна имеет возможность цивилизованным способом доказать свою силу и богатство. Один из них – это футбол. Показывайте свою силу на газоне, а не на поле боя", - сообщил Арахамия.

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Арахамия выразил надежду, что ФИФА понимает свою миссию.

"Есть время исправить свою ошибку и разблокировать показ обращения с призывом к миру. Тем более – оно все равно прозвучит. Либо на главной арене футбольного чемпионата, либо в смартфонах миллионов людей по всему миру", - отметил он.

Дополнение

CNN со ссылкой на источник сообщало, что Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу Владимира Зеленского выступить с посланием о мире перед началом финального матча чемпионата мира.