Ще у трьох прикордонників виявили коронавірусну хворобу – ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Державні прикордонній службі України зафіксовано 23 позитивних випадки коронавірусної хвороби, три нових виявлено у Закарпатській, Житомирській та Одеській областях. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ДПСУ.
"Станом на 8 травня 2020 року у результаті тестування військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України на COVID-19 зафіксовано 23 позитивних ПЛР-тести, із них три нові випадки захворювання виявлено у Закарпатській, Житомирській та Одеській областях", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужали 4 військовослужбовці, 19 осіб продовжують лікування.
"Під контролем медиків перебувають близько 200 прикордонників, які контактували з хворими. Переважна більшість контактних осіб знаходяться на самоізоляції, решта – ізольовані у підрозділах чи обсерваторах", - додали у Держприкордонслужбі.
Нагадаємо, за інформацією ДПСУ, про відновлення роботи пунктів пропуску на державному кордоні України має клопотати Міністерство охорони здоров’я разом з адміністрацією Державної прикордонної служби. На сьогодні це питання в ДПСУ не піднімалось.