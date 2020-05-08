Еще в троих пограничников обнаружили коронавирусную болезнь - ГПСУ

"По состоянию на 8 мая 2020 года в результате тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 23 положительных ПЦР-теста, из них три новых случая заболевания выявлено в Закарпатской, Житомирской и Одесской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания на коронавирусную болезнь, выздоровели 4 военнослужащих, 19 человек продолжают лечение.

"Под контролем медиков находятся около 200 пограничников, которые контактировали с больными. Подавляющее большинство контактных лиц, находятся на самоизоляции, остальные - изолированные в подразделениях или обсерваторах", - добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, по информации ГПСУ, о возобновлении работы пунктов пропуска на государственной границе Украины должно ходатайствовать Министерство здравоохранения совместно с администрацией Государственной пограничной службы. На сегодня этот вопрос в ГПСУ не поднимался.