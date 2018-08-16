Ще троє росіян попросили Путіна обміняти їх на українських політв'язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Ще троє росіян, які утримуються в українських місцях позбавлення волі, написали заяви на ім'я президента РФ з проханням обміняти їх на одного з українських політв'язнів. Про це повідомила у Facebook Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
“Заяви (до президента РФ — ред.) були написані Гаджиєвим Русланом Джупалаєвичем, Кімаковським Ігором Володимировичем (ДУ „Бахмутська установа виконання покарань (№6)“) та Мефедовим Євгеном Ігоровичем (ДУ „Миколаївський слідчий ізолятор“)”, — зазначила Л.Денісова.
Такі заяви будуть надіслані до МЗС, щоб вони доставили їх дипломатичною поштою до Адміністрації Президента РФ.
Нагадаємо, раніше заяви написали росіяни Вячеслав Висоцький, Валерій Іванов, Олександр Валехидіс, Владислав Гречин, Віктор Агєєв, Олексій Седіков, Олександр Саттаров та Фарух Камалов.
Як повідомляв УНН, Україна готова обміняти 23 громадян РФ на утримуваних у Росії та на окупованих територіях українців.