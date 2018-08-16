Еще трое россиян попросили Путина обменять их на украинских политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Еще трое россиян, содержащихся в украинских местах лишения свободы, написали заявления на имя президента РФ с просьбой обменять их на одного из украинских политзаключенных. Об этом сообщила в Facebook Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"Заявления (к президенту РФ - ред.) написали Гаджиев Руслан Джупалаевич, Кимаковский Игорь Владимирович (ГУ "Бахмутское учреждение исполнения наказаний (№6)") и Мефедов Евгений Игоревич (ГУ "Николаевский следственный изолятор")", - отметила Л.Денисова.
Заявления будут направлены в МИД, чтобы они доставили их дипломатической почтой в Администрацию Президента РФ.
Напомним, ранее заявления написали россияне Вячеслав Высоцкий, Валерий Иванов, Александр Валехидис, Владислав Гречин, Виктор Агеев, Алексей Седиков, Александр Саттаров и Фарух Камалов.
Как сообщал УНН, Украина готова обменять 23 граждан РФ на находящихся в России и на оккупированных территориях украинцев.