Еще трое россиян попросили Путина обменять их на украинских политзаключенных

"Заявления (к президенту РФ - ред.) написали Гаджиев Руслан Джупалаевич, Кимаковский Игорь Владимирович (ГУ "Бахмутское учреждение исполнения наказаний (№6)") и Мефедов Евгений Игоревич (ГУ "Николаевский следственный изолятор")", - отметила Л.Денисова.

Заявления будут направлены в МИД, чтобы они доставили их дипломатической почтой в Администрацию Президента РФ.

Напомним, ранее заявления написали россияне Вячеслав Высоцкий, Валерий Иванов, Александр Валехидис, Владислав Гречин, Виктор Агеев, Алексей Седиков, Александр Саттаров и Фарух Камалов.

Как сообщал УНН, Украина готова обменять 23 граждан РФ на находящихся в России и на оккупированных территориях украинцев.