Ще троє футболістів покинули склад ФК "Карпати"

Завершився термін оренди голкіпера львівських “Карпат” Олега Кудрика. 23-річний вихованець львівського футболу, воротар донецького “Шахтаря” поповнив склад “левів” наприкінці червня 2019 року. Відтоді Олег 11 разів виходив у стартовому складі “зелено-білих”.

Також добігли кінця терміни контрактів Володимира Танчика та Геннадія Пасіча. Обидва гравці приєднались до табору “Карпат” під час зимових міжсезонних зборів. В активі Пасіча — 4 проведених поєдинки у складі “зелено-білих”, Танчика — 2 матчі.

Нагадаємо, що кращий бомбардир “Карпат” перейшов у “Зорю”.