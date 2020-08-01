Еще трое футболистов покинули состав ФК "Карпаты"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Сайт ФК "Карпаты" сообщил о завершении сотрудничества с тремя футболистами, передает УНН.
Завершился срок аренды голкипера львовских “Карпат” Олега Кудрика. 23-летний воспитанник львовского футбола, вратарь донецкого “Шахтера” пополнил состав “львов” в конце июня 2019 года. С тех пор Олег 11 раз выходил в стартовом составе “зелено-белых”.
Также подошли к концу сроки контрактов Владимира Танчика и Геннадия Пасича. Оба игрока присоединились к лагерю “Карпат” во время зимних межсезонных сборов. В активе Пасича — 4 проведенных поединка в составе “зелено-белых”, Танчика — 2 матча.
Напомним, что лучший бомбардир “Карпат” перешел в “Зарю”.