Ще три країни Європи висилають російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Як стало відомо у вівторок, ще три країни – Італія, Швеція та Данія – висилають співробітників російських дипустанов, пише УНН.
Деталі
Так, у вівторок міністр закордонних справ Данії Єппе Куфуд заявив про рішення уряду країни вислати 15 співробітників російського посольства.
"Данія вишле 15 співробітників російської розвідки, які працюють у посольстві росії в Копенгагені. Вони становлять загрозу нашій національній безпеці. У наших спільних інтересах підтримувати дипломатичні відносини, але ми не приймаємо шпигунство росії на данській землі", - написав міністр у Twitter.
Його італійський колега Луїджі Ді Майо також повідомив про рішення вислати дипломатів.
"Ми вислали 30 російських дипломатів з міркувань національної безпеки", - сказав Ді Майо в Берліні, його слова наводить ANSA.
"Цей захід, вжитий за погодженням з іншими європейськими та атлантичними партнерами, став необхідним з причин, пов'язаних з нашою національною безпекою, у контексті кризової ситуації, що виникла внаслідок необґрунтованої агресії рф проти України", - пояснив він.
Пізніше стало відомо, що рішення про вигнання співробітників російського посольства повідомили і в уряді Швеції.
"Сьогодні Міністерство закордонних справ... ухвалило рішення про депортацію трьох російських дипломатів, робота яких у Швеції не відповідає Віденській конвенції", - заявила глава шведського МЗС Анн Лінде.
Раніше
Після побаченого у Бучі та інших українських містах, звільнених від рашистських загарбників, федеральне міністерство закордонних справ Німеччини ухвалило рішення оголосити персонами нон-грата 40 "дипломатів" із рф.