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Еще три страны Европы высылают российских дипломатов

Киев • УНН

 • 80037 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Как стало известно во вторник, еще три страны - Италия, Швеция и Дания - высылают сотрудников российских дипучреждений, пишет УНН.

Еще три страны Европы высылают российских дипломатов

Детали

Так, во вторник министр иностранных дел Дании Йеппе Куфуд заявил о решении правительства страны выслать 15 сотрудников российского посольства.

"Дания вышлет 15 сотрудников российской разведки, работающих в посольстве россии в Копенгагене. Они представляют угрозу нашей национальной безопасности. В наших общих интересах поддерживать дипломатические отношения, но мы не приемлем шпионаж России на датской земле", - написал министр в Twitter.

Его итальянский коллега Луиджи Ди Майо также сообщил о решении выслать дипломатов.

"Мы выслали 30 российских дипломатов по соображениям национальной безопасности", - сказал Ди Майо в Берлине, его слова приводит ANSA.

"Эта мера, предпринятая по согласованию с другими европейскими и атлантическими партнерами, стала необходимой по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью, в контексте сложившейся кризисной ситуации, возникшей в результате необоснованной агрессии рф против Украины", - пояснил он.

Позже стало известно, что решении выгнать сотрудников российского посольства сообщили и в правительстве Швеции.

"Сегодня Министерство иностранных дел… приняло решение о депортации трех российских дипломатов, работа которых в Швеции не соответствует Венской конвенции", — заявила глава шведского МИД Анн Линде.

Ранее

После увиденного в Буче и других украинских городах, освобожденных от рашистских захватчиков, федеральное министерство иностранных дел Германии приняло решение объявить персонами нон-грата 40 "дипломатов" из рф.

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