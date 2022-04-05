Еще три страны Европы высылают российских дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Как стало известно во вторник, еще три страны - Италия, Швеция и Дания - высылают сотрудников российских дипучреждений, пишет УНН.
Детали
Так, во вторник министр иностранных дел Дании Йеппе Куфуд заявил о решении правительства страны выслать 15 сотрудников российского посольства.
"Дания вышлет 15 сотрудников российской разведки, работающих в посольстве россии в Копенгагене. Они представляют угрозу нашей национальной безопасности. В наших общих интересах поддерживать дипломатические отношения, но мы не приемлем шпионаж России на датской земле", - написал министр в Twitter.
Его итальянский коллега Луиджи Ди Майо также сообщил о решении выслать дипломатов.
"Мы выслали 30 российских дипломатов по соображениям национальной безопасности", - сказал Ди Майо в Берлине, его слова приводит ANSA.
"Эта мера, предпринятая по согласованию с другими европейскими и атлантическими партнерами, стала необходимой по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью, в контексте сложившейся кризисной ситуации, возникшей в результате необоснованной агрессии рф против Украины", - пояснил он.
Позже стало известно, что решении выгнать сотрудников российского посольства сообщили и в правительстве Швеции.
"Сегодня Министерство иностранных дел… приняло решение о депортации трех российских дипломатов, работа которых в Швеции не соответствует Венской конвенции", — заявила глава шведского МИД Анн Линде.
Ранее
После увиденного в Буче и других украинских городах, освобожденных от рашистских захватчиков, федеральное министерство иностранных дел Германии приняло решение объявить персонами нон-грата 40 "дипломатов" из рф.