Ще понад 40 українців потрапили під санкції РФ: імена
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Під санкції Росії потрапили ще понад 40 українців. Серед них - політики п'ятий Президент України Петро Порошенко, екскерівник партії "Голос" Святослав Вакарчук та віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Постанова опублікована в п'ятницю на офіційному порталі правової інформації Росії, передає УНН.
Також у список санкцій потрапили нардепи - Ахтем Чийгоз, Михайло Забродський, Яна Зінкевич, Сергій Рахманін, Кіра Рудик, Софія Федина та інші.
Як повідомляв УНН, Росія запровадила санкції проти Порошенка.