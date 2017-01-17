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Ще понад 10 скверів та парк планують облаштувати у Києві

Київ • УНН

 • 8358 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати погодили створення у столиці парку та 13-ти скверів. Про це УНН повідомили у прес-службі Київради.

Парк відпочинку планують обладнати в Оболонському районі. Земельна ділянка розміром 2,55 га знаходиться на вулиці Богатирська.

Проект рішення передбачає можливість залучення коштів меценатів для проведення благоустрою території та облаштування парку.

Окрім того, більше десятка нових зелених зон пропонують облаштувати за наступними адресами:

— на перетині проспектів Правди та Свободи, біля ТЦ “Орнамент” в Подільському районі;

— на вулиці Малишка, 19 у Дніпровському районі;

— на площі Оболонській, 6 в Оболонському районі;

— на вулиці Північній 2-Б, 2-В, 2-Г в Оболонському районі;

— по вулиці Щусєва, 8, 10-А, 12-А та будинками по вул. Грекова, 18, 18-А, 22, 22-А в Шевченківському районі;

— на вулиці Машинобудівній, 25-А у Солом’янському районі;

— на вулиці Гришка, 6-8 у Дарницькому районі;

— на вулиці Академіка Заболотного, 94 у Голосіївському районі;

— на вулиці Героїв Дніпра, 20, 20-А, 20-Б, 20-В, 22-А в Оболонському районі;

— на вулиці Героїв Дніпра, 45 — 51 в Оболонському районі;

— по проспекту Оболонському, 28-Б — 28-В в Оболонському районі;

— по проспекту Оболонському, 34-Б та 34-Г в Оболонському районі;

— на вулиці Академіка Єфремова, 18 у Святошинському районі.

Відповідні проекти рішень мають ще розглянути на сесії Київради.

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