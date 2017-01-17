Еще более 10 скверов и парк планируют обустроить в Киеве

ukru
12 марта, 19:49 • 98322 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 125427 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 115333 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 112596 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 140095 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 114313 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 121287 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130351 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140436 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144687 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Прекращение огня в Украине можно достичь в течение нескольких дней - Рубио

Прекращение огня в Украине можно достичь в течение нескольких дней - Рубио

12 марта, 18:51 • 24954 просмотра
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 46026 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 47904 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 29840 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 42450 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 98368 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 125438 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 104720 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 111995 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 140100 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 138789 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 146821 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 151618 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 150027 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 153348 просмотра
Актуальное
Еще более 10 скверов и парк планируют обустроить в Киеве

Еще более 10 скверов и парк планируют обустроить в Киеве

Киев • УНН

 • 8358 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты согласовали создание в столице парка и 13-ти скверов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Парк отдыха планируют оборудовать в Оболонском районе. Земельный участок размером 2,55 га находится на улице Богатырская.

Проект решения предусматривает возможность привлечения средств меценатов для проведения благоустройства территории и обустройство парка.

Кроме того, более десятка новых зеленых зон предлагают обустроить по следующим адресам:

- На пересечении проспектов Правды и Свободы, возле ТЦ "Орнамент" в Подольском районе;

- На улице Малышко, 19 в Днепровском районе;

- На площади Оболонской, 6 в Оболонском районе;

- На улице Северной 2-Б, 2-В, 2-Г в Оболонском районе;

- По улице Щусева, 8, 10-А, 12-А и домами по ул. Грекова, 18, 18-А, 22, 22-А в Шевченковском районе;

- На улице Машиностроительной, 25-А в Соломенском районе;

- На улице Гришка, 6-8 в Дарницком районе;

- На улице Академика Заболотного, 94 в Голосеевском районе;

- На улице Героев Днепра, 20, 20-А, 20-Б, 20-В, 22-А в Оболонском районе;

- На улице Героев Днепра, 45 - 51 в Оболонском районе;

- По проспекту Оболонский, 28-Б - 28-В в Оболонском районе;

- По проспекту Оболонский, 34-Б и 34-Г в Оболонском районе;

- На улице Академика Ефремова, 18 в Святошинском районе.

Соответствующие проекты решений должны еще рассмотреть на сессии Киевсовета.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы