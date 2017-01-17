Еще более 10 скверов и парк планируют обустроить в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты согласовали создание в столице парка и 13-ти скверов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевсовета.
Парк отдыха планируют оборудовать в Оболонском районе. Земельный участок размером 2,55 га находится на улице Богатырская.
Проект решения предусматривает возможность привлечения средств меценатов для проведения благоустройства территории и обустройство парка.
Кроме того, более десятка новых зеленых зон предлагают обустроить по следующим адресам:
- На пересечении проспектов Правды и Свободы, возле ТЦ "Орнамент" в Подольском районе;
- На улице Малышко, 19 в Днепровском районе;
- На площади Оболонской, 6 в Оболонском районе;
- На улице Северной 2-Б, 2-В, 2-Г в Оболонском районе;
- По улице Щусева, 8, 10-А, 12-А и домами по ул. Грекова, 18, 18-А, 22, 22-А в Шевченковском районе;
- На улице Машиностроительной, 25-А в Соломенском районе;
- На улице Гришка, 6-8 в Дарницком районе;
- На улице Академика Заболотного, 94 в Голосеевском районе;
- На улице Героев Днепра, 20, 20-А, 20-Б, 20-В, 22-А в Оболонском районе;
- На улице Героев Днепра, 45 - 51 в Оболонском районе;
- По проспекту Оболонский, 28-Б - 28-В в Оболонском районе;
- По проспекту Оболонский, 34-Б и 34-Г в Оболонском районе;
- На улице Академика Ефремова, 18 в Святошинском районе.
Соответствующие проекты решений должны еще рассмотреть на сессии Киевсовета.