Ще плюс 720: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.23 орієнтовно склали:

• особового складу близько 108 910 (+720) осіб ліквідовано

• танків ‒ 3038 (+2) од,

• бойових броньованих машин ‒ 6106 (+6) од,

• артилерійських систем – 2039 (+6) од,

• РСЗВ – 424 (+0) од,

• засоби ППО ‒ 215 (+1) од,

• літаків – 283 (+0) од,

• гелікоптерів– 270 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1842 (+3),

• крилаті ракети ‒ 723 (+0),

• кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн– 4745 (+10) од,

• спеціальна техніка ‒ 181 (+0)

Доповнення

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні опублікував втрати ворога на Запорізькому напрямку внаслідок ударів по позиціях окупантів 2 січня.