Ще плюс 720: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 108 910 осіб, 3038 танків та 283 літаків. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.23 орієнтовно склали:
• особового складу близько 108 910 (+720) осіб ліквідовано
• танків ‒ 3038 (+2) од,
• бойових броньованих машин ‒ 6106 (+6) од,
• артилерійських систем – 2039 (+6) од,
• РСЗВ – 424 (+0) од,
• засоби ППО ‒ 215 (+1) од,
• літаків – 283 (+0) од,
• гелікоптерів– 270 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1842 (+3),
• крилаті ракети ‒ 723 (+0),
• кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн– 4745 (+10) од,
• спеціальна техніка ‒ 181 (+0)
Доповнення
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні опублікував втрати ворога на Запорізькому напрямку внаслідок ударів по позиціях окупантів 2 січня.