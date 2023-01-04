Генштаб підрахував ворожі втрати на Запорізькому напрямку за 2 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні опублікував втрати ворога на Запорізькому напрямку внаслідок ударів по позиціях окупантів 2 січня, передає УНН.
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Військові України завдали ударів по російських позиціях в районах Мелітополя, Токмака, Бердянська, Пологів та Василівки. Загалом знищено:
— знищено 2 склади боєприпасів,
— до 10 одиниць військової техніки різного типу,
— уражено 2 пункти дислокації окупантів,
— ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил рф.
Нагадаємо
У міністерстві оборони росії повідомили, що кількість жертв серед військових після удару по Макіївці зросла до 89 людей. Раніше було відомо про 63 загиблих. Серед загиблих заступник командира полку підполковник Бачурін.