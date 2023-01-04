Генштаб підрахував ворожі втрати на Запорізькому напрямку за 2 січня

Деталі

Військові України завдали ударів по російських позиціях в районах Мелітополя, Токмака, Бердянська, Пологів та Василівки. Загалом знищено:

— знищено 2 склади боєприпасів,

— до 10 одиниць військової техніки різного типу,

— уражено 2 пункти дислокації окупантів,

— ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил рф.

Нагадаємо

У міністерстві оборони росії повідомили, що кількість жертв серед військових після удару по Макіївці зросла до 89 людей. Раніше було відомо про 63 загиблих. Серед загиблих заступник командира полку підполковник Бачурін.