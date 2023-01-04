Генштаб подсчитал вражеские потери на Запорожском направлении за 2 января

Детали

Военные Украины нанесли удары по российским позициям в районах Мелитополя, Токмака, Бердянска, Пологов и Васильевки. Всего уничтожено:

— уничтожено 2 склада боеприпасов,

— до 10 единиц военной техники различного типа,

— поражено 2 пункта дислокации оккупантов,

— ликвидировано и ранено до 260 военнослужащих вооруженных сил рф.

Напомним,

В министерстве обороны россии сообщили, что количество жертв среди военных после удара по Макеевке возросло до 89 человек. Ранее было известно о 63 погибших. Среди погибших заместитель командира полка подполковник Бачурин.