Генштаб подсчитал вражеские потери на Запорожском направлении за 2 января
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Генштаб ВСУ в утренней сводке опубликовал потери врага на Запорожском направлении в результате ударов по позициям оккупантов 2 января, передает УНН.
Детали
Военные Украины нанесли удары по российским позициям в районах Мелитополя, Токмака, Бердянска, Пологов и Васильевки. Всего уничтожено:
— уничтожено 2 склада боеприпасов,
— до 10 единиц военной техники различного типа,
— поражено 2 пункта дислокации оккупантов,
— ликвидировано и ранено до 260 военнослужащих вооруженных сил рф.
Напомним,
В министерстве обороны россии сообщили, что количество жертв среди военных после удара по Макеевке возросло до 89 человек. Ранее было известно о 63 погибших. Среди погибших заместитель командира полка подполковник Бачурин.