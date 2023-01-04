Еще плюс 720: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.01.23 ориентировочно составили:

• личного состава около 108 910 (+720) человек ликвидировано

• танков - 3038 (+2) ед,

• боевых бронированных машин - 6106 (+6) ед,

• артиллерийских систем – 2039 (+6) ед,

• РСЗО – 424 (+0) ед,

• средства ПВО - 215 (+1) ед,

• самолетов – 283 (+0) ед,

• вертолетов– 270 (+0) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 1842 (+3),

• крылатые ракеты - 723 (+0),

• корабли /катера - 16 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн– 4745 (+10) ед,

• специальная техника - 181 (+0)

Дополнение

Генштаб ВСУ в утренней сводке опубликовал потери врага на Запорожском направлении в результате ударов по позициям оккупантов 2 января.