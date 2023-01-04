Еще плюс 720: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 108 910 человек, 3038 танков и 283 самолетов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.01.23 ориентировочно составили:
• личного состава около 108 910 (+720) человек ликвидировано
• танков - 3038 (+2) ед,
• боевых бронированных машин - 6106 (+6) ед,
• артиллерийских систем – 2039 (+6) ед,
• РСЗО – 424 (+0) ед,
• средства ПВО - 215 (+1) ед,
• самолетов – 283 (+0) ед,
• вертолетов– 270 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 1842 (+3),
• крылатые ракеты - 723 (+0),
• корабли /катера - 16 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн– 4745 (+10) ед,
• специальная техника - 181 (+0)
Дополнение
Генштаб ВСУ в утренней сводке опубликовал потери врага на Запорожском направлении в результате ударов по позициям оккупантов 2 января.